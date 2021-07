Mancini svela la formazione dell'Italia, chi gioca contro l'Inghilterra

11 luglio 2021 a

La conferma di Ciro Immobile e della squadra che aveva iniziato la semifinale con la Spagna per l’Italia, difesa a tre e Trippier esterno per l’Inghilterra: è quanto emerge dalle formazioni della finale degli Europei in programma alle 21 a Wembley. Queste le formazioni: ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson;Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. All: Mancini. INGHILTERRA (3-4-2-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire; Trippier, Rice, Phillips, Shaw; Mount, Sterling; Kane. All: Southgate.

