Spagna matata. E ora realizzate un sogno

Francesco Storace 07 luglio 2021

E’ l’emozione che ci regala la paura di perdere. Questa vittoria contro la Spagna mata il nemico e ci carica a mille per la finale di domenica. Roberto Mancini santo subito verrebbe da dire per la gioia che proviamo in questa notte magica, preludio di quel che ci attende se anche domenica sera taglieremo il traguardo della vittoria, alzeremo la Coppa al cielo, festeggeremo i nostri azzurri.

Video su questo argomento L'esplosione di gioia dei tifosi all'Arena Milano Est dopo il rigore decisivo di Jorginho

Ancora una volta Patrioti e fieri per una partita di calcio. Ma questa volta c’era di più, una sofferenza patita da un popolo che aveva bisogno di riscatto, di tornare a sorridere, di una bandiera da esibire con orgoglio. Grazie ai nostri campioni. Certo, hanno sofferto e ci hanno fatto soffrire ancora, ma quella vittoria ai rigori ci regala una gioia incontenibile. Stanotte li abbiamo sognati quei nostri ragazzi.

