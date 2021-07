Sarri: "Io contro Mourinho? In campo vanno i calciatori"

Daniele Rocca 06 luglio 2021 a

Prime parole da nuovo allenatore della Lazio. Anche se di Lazio si è parlato poco. Tra i pochi argomenti biancocelesti toccati con Sarri a Sportitalia quello del dualismo con Mourinho: “In campo non andiamo né io né Mourinho, sarà la partita Lazio-Roma. I non posso segnare, così come lui non può salvare un gol. In campo vanno i calciatori. Io vicino ai giallorossi? Non c'ho mai parlato direttamente, secondo i miei agenti però eravamo abbastanza vicini...".

Qualche battuta anche sulla costruzione del nuovo gruppo: “Nella rosa attuale della Lazio non ci sono esterni alti quindi qualcosa bisogna cambiare. Sono sempre passato per integralista, in realtà ho fatto tanti moduli diversi. L'unica cosa che non ho mai fatto è la difesa a 3. Idea di fondo è fare il 4-3-3. Lazzari? Penso si possa adattare a tutto con la gamba che ha”. Un anno sabbatico che non è pesato troppo a Sarri: “Vedere gli stadi vuoti mi ha dato un grande stato di tristezza, non avevo voglia di tornare così velocemente”.

