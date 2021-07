Euro 2020, la Svizzera non ripete il miracolo. Ai rigori passa la Spagna

02 luglio 2021 a

Non si ripete il miracolo della Svizzera. La Spagna è la prima semifinalista di Euro 2020. Le ’furie rosse' di Luis Enrique volano a Wembley dopo aver avuto la meglio, ai rigori, sulla Svizzera. I tempi regolamentari erano finiti sul punteggio di 1-1. Gli elvetici, rimasti in dieci uomini nella seconda frazione per l’espulsione di Remo Freuler, sono arrivati a un passo dal portare a termine la seconda impresa nel torneo ma, a differenza del match con la Francia, si sono rivelati molto più imprecisi nei calci dagli undici metri. La Spagna attende ora la vincente della sfida tra Italia e Belgio.

Ancora una volta dal dischetto, dopo la clamorosa eliminazione della Francia. Ma la Svizzera e il suo portiere Sommer non ripetono il miracolo fatto buttando fuori da Euro 2020 i transalpini bloccando il rigore dell'uomo simbolo Mbappé.



