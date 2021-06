Giorgio Chiellini, "combatteremo il nazismo..." La gaffe clamorosa sugli azzurri non inginocchiati

26 giugno 2021 a

"Combatteremo il nazismo...". Il difensore della nazionale azzurra Giorgio Chiellini è il protagonista indiscusso sui social nel giorno di Italia-Austria. Prima della partita il giocatore spiega ai microfoni della Rai la scelta degli azzurri di non inginocchiarsi. "Non c’è stata nessuna richiesta, quando capiterà e ci sarà la richiesta dell’altra squadra, ci inginocchieremo per sentimento di solidarietà e sensibilità verso l’altra squadra. Ma cercheremo sicuramente di combattere il nazismo in altro modo, con delle iniziative insieme alla Federazione nei prossimi mesi". Peccato che l'iniziativa "Black Lives Matter" tanto dibattuta durante questi Euro 2020 serva a sensibilizzare contro il razzismo.

È il 1944 e Giorgio Chiellini si è unito alla Resistenza Italiana.

Va tutto bene. #EURO2020 #ITAAUT #ITA pic.twitter.com/0HbqrE3QFq — ꜰʀᴀɴɢᴇᴛᴛɪɴᴀ / (@fraxxina) June 26, 2021

