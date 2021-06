Italia-Austria, gli azzurri non si inginocchieranno per Black Lives Matter

25 giugno 2021 a

Né gli azzurri né i giocatori dell'Austria si inginocchieranno durante l'ottavo di finale in programma sabato sera a Londra. Il gesto di solidarietà col movimento Black Lives Matter non andrà in scena. E si eviterà così lo spettacolo già visto durante l'ultima partita con il Galles in cui metà squadra si è ingionocchiata e l'altra metà no.

Le accuse di razzismo sono un autogol "politico" all'Italia di Mancini: no ad ogni imposizione

Intanto è andato in scena l'ultimo allenamento a Coverciano prima della partenza per Londra, prevista per oggi dall’aeroporto di Firenze. Sul campo 4 del Centro Tecnico Federale gli azzurri hanno svolto una seduta; stasera, dopo il "walk around" allo stadio Wembley, la consueta conferenza stampa di presentazione della sfida contro l’Austria di sabato sera.

