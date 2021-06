Sergio Ramos tra lacrime e tradimento: l'addio al Real Madrid spacca i tifosi

17 giugno 2021 a

a

a

Come spacca in due l'addio di Sergio Ramos al Real Madrid. Fra le lacrime, perché quelli hanno fatto un'offerta che avrebbe accettato ma quando ha detto sì, gli hanno risposto: "valeva fino a ieri". Metà dei tifosi però dicono che sono lacrime di coccodrillo perché in anno pandemia hanno chiesto a tutti taglio stipendi e lui invece voleva solo il malloppone che andrà a prendersi da qualche altra parte... E come annunciato il suo futuro non sarà né al Barcellona, gli eterni rivali del Real, e né al Siviglia, per quello che sarebbe stato un clamoroso ritorno.

