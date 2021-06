È Thessa il segreto di Manuel, il nuovo goleador dell'Italia

16 giugno 2021 a

Ispiratissimo come mai si era visto, Manuel Locatelli, il trascinatore della nazionale italiana di calcio contro la Svizzera. E si capisce bene il motivo di tanta tranquillità e sicurezza del centrocampista del Sassuolo: si chiama Thessa Lacovic, ed è la sua deliziosa fidanzata ormai da quattro anni.

Una bella ragazza acqua e sapone, di origine costaricana ma in Italia ormai da molti anni. Ha studiato e con profitto a Milano all'Università cattolica del Sacro cuore, e poi ha iniziato a lavorare nel mondo della comunicazione occupandosi in particolare di e-commerce.

Ma Thessa prima di tutto stravede per il suo Manuel e gli è stata a fianco in ogni momento bello e anche in quelli meno felici della sua carriera, esplosa proprio agli europei nella partita con la Svizzera grazie al Mancio che ha sempre avuto fiducia in lui...

