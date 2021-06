Vince il Giro d'Italia ma non può tornare in Colombia a festeggiare: Egan Bernal ha il Covid

04 giugno 2021 a

Ha vinto il Giro d'Italia. E si è beccato il Covid. Egan Bernal ha contratto il coronavirus e per ora non potrà tornare in Colombia a festeggiare il suo trionfo. È la stessa squadra del ciclista, la Ineos Grenadiers, ad annunciare in una nota che il corridore colombiano, fresco vincitore del Giro d’Italia, è risultato positivo al Covid-19 durante un controllo di routine effettuato ieri in vista del suo rientro in patria, programmato nel weekend.

Bernal, che ha «sintomi lievi ma è in buona salute», assicurano, resterà dunque in isolamento e una volta guarito potrà tornare in Colombia per festeggiare con la sua gente la vittoria in maglia rosa.

