Sarri tratta il contratto con la Lazio e i giornalisti si sfidano per anticipare l'annuncio

04 giugno 2021 a

a

a

I laziali non ce la fanno più ad aspettare. Non vedono l'ora di leggere che Maurizio Sarri ha firmato il contratto offerto da Claudio Lotito per sostituire Simone Inzaghi sulla panchina della Lazio. Dopo giorni (e notti) di trattative oggi potrebbe essere la giornata giusta, ma bisogna attendere ancora. L'agente dell'allenatore, Fali Ramadani, è riunito con il diesse Igli Tare dopo il lungo incontro di ieri sera tra Sarri, Lotito e lo stesso dirigente. E allora, intanto, sono i giornalisti a sfidarsi per anticipare l'annuncio della fumata bianca.

Il più sicuro è Ilario Di Giovanbattista di Radio Radio. Stando al conduttore di uno dei programmi più seguiti nell'etere romano Sarri avrebbe già firmato per due stagioni più un'opzione per il terzo anno. Il tweet, però, non è gradito ai tifosi che gli rispondono scaramantici. Non si fidano, ricordano quanto sia successo con Simone Inzaghi, e vogliono certezze.

Sembrano fidarsi di più dell'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, che qualche minuto dopo twitta per chiarire la situazione e, forse, rispondere proprio a Di Giovanbattista: "La firma può esserci solo quando gli portano offerta, contratto e lo sigla. Siamo seri. Di sicuro siamo nel vivo" scrive il giornalista. Il calciomercato, in fondo, è soprattutto questo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.