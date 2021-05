Milan, attacco di Matteo Salvini a Mino Raiola: "È un danno per il calcio. Non piango per Donnarumma"

25 maggio 2021 a

Gianluigi Donnarumma è pronto a salutare il Milan a parametro zero. Il contratto del portiere scadrà il prossimo 30 giugno e la società rossonera, registrata la mancata volontà di accettare l’offerta per un prolungamento biennale, ha chiuso la trattativa per Mike Maignan, portiere arrivato dal Lille per un totale di 15 milioni di euro. L’estremo difensore francese in giornata ha svolto le visite mediche e firmato il contratto, sancendo l’addio a Donnarumma.

La questione del contratto del portiere milanista ha mandato su tutte le furie Matteo Salvini, che uscendo da Montecitorio se l’è presa in particolare con Mino Raiola, agente di Donnarumma: “Sono contentissimo per il Milan in Champions. Io sono liberale, ognuno è libero di andare dove vuole ma per me l’attaccamento alla maglia è un valore che vale più di qualche milione. Raiola penso sia un danno per il calcio. Donnarumma è libero di andare dove vuole, non piango. In tempi di difficoltà economica e sociale sentir parlare di stipendi di 12 milioni all’anno mi fa veramente incazzare, se glieli danno da qualche altra parte buon per lui. Con quei soldi meglio tre squadre giovanili”.

