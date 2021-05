"Non farò pace in tv". Ex azzurri ai ferri corti, con chi ce l'ha Stefano Tacconi. E per lui spunta il Gf Vip

Francesco Fredella 24 maggio 2021 a

"Questa pace non s'ha da fare", direbbe Manzoni (se fosse tra noi). Di anni ne sono passati troppi, ma il paragone cade a pennello: da una parte Stefano Tacconi, storico portiere della Juve e dall'altra Walter Zenga (soprannominato uomo ragno per le sue qualità in campo). Tra loro, secondo i rumors, ci sarebbero vecchi rancori mai andati via. un po' Coppi e Bartali, Loren-Lollobrigida. Anche Tacconi e Zenga, per anni l'idolo di intere generazioni, non hanno buoni rapporti.

Ora Tacconi, in diretta su RTL102.5 News - durante Trends& Celebrities - dice di non essere ancora pronto ad un incontro con il suo eterno rivale. "In tv non penso che possa accadere", dice Tacconi (che in questi giorni si trova a Golfo Aranci in occasione del press tour “ON AIR Golfo Aranci”, l’evento che ha inaugurato la stagione golfarancina).

"Lui allena a Dubai, io non allenerò", continua. "Non ho pazienza con le nuove generazioni. Meglio fare lo chef. Stasera cucinerò io per tutti", racconta lo storico portiere della Juve dopo aver ricordato di aver conseguito il diploma all'istituto alberghiero diversi anni fa.

Adesso, però, per lui potrebbe esserci un vero ritorno in tv, non per la stretta di mano con Zenga (che farebbe un botto di share). Ma per il Grande Fratello vip. "Sarei pronto a farlo, se mi chiamassero anche subito", conclude in collegamento in radio. Ed allora, subito, spunta l'ipotesi di una trattativa con Alfonso Signorini. Tacconi potrebbe essere stato reclutato per la nuova edizione del reality più atteso di sempre, che ha fatto il boom di ascolti alcuni mesi fa.

