Alessandro Moggi pronto ad entrare nel Circolo Canottieri Aniene

Gianfranco Ferroni 21 maggio 2021

a

a

Alessandro Moggi, il figlio del famosissimo Luciano, è pronto ad entrare nel Circolo Canottieri Aniene caro al rieletto presidente del Coni Giovanni Malagò. Classe 1972, Moggi junior ha presentato la domanda per far parte dell’esclusivo sodalizio romano, il luogo più “in” della capitale. Tra gli atleti del calcio assistiti dal figlio di Luciano Moggi c’è il bomber della Lazio Ciro Immobile, del quale ha detto: “È una star in tutti i sensi. Ciro lo metto in cima ai top player e uomini che ho conosciuto in questi 27 anni di carriera. Un ragazzo fatto di cuore, generosità, bontà e principi. Ha costruito una bellissima famiglia, anche grazie a quella d’altri tempi che lo ha cresciuto”. Informate Alessandro Moggi che all’Aniene i tifosi della “maggica” Roma sono tanti…

