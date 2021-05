Caos stipendi, Cristiano Ronaldo trasferisce le supercar. Il video che manda nel panico i tifosi bianconeri

17 maggio 2021 a

a

a

Supercar e suv salgono sul camion nella notte, e ai tifosi della Juventus viene un colpo. Già, perché il proprietario delle sette auto viste trasferire da un vicino di casa sono di Cristiano Ronaldo e il timore è che il campione portoghese dopo il primo anno della gestione di Andrea Pirlo che rischia di diventare un fallimento e la mala parata sugli stipendi potrebbe lasicare il club.

ECCO IL VIDEO ESCLUSIVO: #Ronaldo assiste mentre le sue 7 macchine vengono caricate da una famosa ditta di traslochi portoghesi. Nel cuore della notte: come nel cuore della notte arrivarono 3 anni fa a Torino, precedendolo. pic.twitter.com/j3qeitNtPV — Persemprecalcio (@persemprecalcio) May 17, 2021

"Tre anni fa, quando arrivò Cristiano Ronaldo, arrivarono due camion a scaricare automobili. Ieri sera, verso le 23.30, hanno caricato parte del parco auto di Ronaldo", racconta a Radio Punto Nuovo un vicino di casa di CR7, Luciano Saroglia. "Le bisarche hanno caricato le macchine e abbiamo visto Ronaldo che controllava le auto e le operazioni. Improbabile che sia un trasloco Torino per Torino: sentivamo dialoghi ma con gli autisti non c'erano dialoghi in italiano. Tutto fatto con la massima cura", dice l'uomo secondo quanto riportaa l'Adnkronos.

A testimoniare il trasloco che per molti è un indizio delle volontà di CR7 di lasciare la Juventus è un video pubblicato dall'accpounti Twitter "Per Sempre Calcio". Il camion che si vede nel filmato appartiene a una ditta di trasporto di Lisbona, la Rodo Cargo.

Sulla vicenda aleggia la questione stipendi. In attesa di un salary cap agli ingaggi a sei zeri delle stelle del calcio, la situazione del calcio italiano è quella di un’industria sull’orlo del crack. Secondo una recente stima della Gazzetta dello sport i debiti sfiorano i 2,8 miliardi (300 milioni in più di un anno prima). Al 30 giugno 2020 soltanto tre squadre di A non avevano debiti bancari: Cagliari, Fiorentina e Napoli (più la retrocessa Lecce). Nel 2020 le perdite maggiori sono quelle di Inter (102,4 milioni),

Juventus (89,7 milioni), Milan (194,6 milioni) e Roma (204 milioni). Alla luce di tutto ciò, la Figc ha accolto la richiesta di rinviare il pagamento della rata di marzo degli

stipendi da maggio a giugno. Ma i club di A stanno trattando anche per lo slittamento degli stipendi di aprile (da giugno a luglio), maggio (da giugno a dicembre) e giugno (da settembre a dicembre). CR7 scappa dalla austerity)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.