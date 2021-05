Protesta della Curva Sud a Trigoria. Striscione e confronto con i giocatori della Roma

07 maggio 2021 a

a

a

Mattinata bollente a Trigoria. Circa cento tifosi si sono radunati all’esterno del Fulvio Bernardini esponendo un duro striscione rivolto ai giocatori: “Noi a prescindere e ad oltranza romanisti sempre. Voi su contratto e di passaggio. Non dimenticatelo mai” il tutto firmato Curva Sud. I tifosi hanno chiesto e ottenuto un confronto con la squadra: Pellegrini, Dzeko, Mirante, Mancini e Cristante sono usciti dal centro tecnico e sono rimasti sull’ingresso di piazzale Dino Viola ad ascoltare le parole di alcuni esponenti della Curva. Ai giallorossi è stato ricordato con parole dure - presente la Polizia per sicurezza - che prima di considerare finita la stagione c’è ancora il derby con la Lazio da onorare. Un’altra umiliazione dopo il 6-2 di Manchester non è considerata accettabile e l’adunata di oggi all’esterno del quartier generale giallorosso ne è la conferma. Un clima totalmente diverso da quello vissuto meno di dieci giorni fa, quando si presentarono in 5000 per caricare la squadra in in vista dell’andata a Old Trafford.

Mourinho conquista il primo murales, così diventa lo "Specialone"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.