Serie A, il campionato '21-'22 comincia il 22 agosto. Come cambia la Coppa Italia

05 maggio 2021 a

a

a

Sì è svolto un Consiglio di Lega che ha approfondito alcuni temi riguardanti la prossima stagione che saranno oggetto poi di comunicati formali nei prossimi giorni. In particolare si è stabilito che il prossimo campionato di Serie A comincerà il 22 agosto e terminerà il 22 maggio (prevista una pausa natalizia dal 23 dicembre al 6 gennaio). Per l’ufficialità servirà un ulteriore passaggio in Consiglio Figc.

Sarà inoltre varata una nuova formula della Coppa Italia per valorizzare il torneo e creare da subito incontri appetibili per le tv: ci saranno solo 40 squadre (20 di A e 20 di B), con inizio il prossimo 15 agosto con 12 formazioni di A subito in campo. Si chiederà alla Figc di portare il campionato Primavera 1 TIM a 18 squadre (ora sono 16).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.