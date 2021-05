Lazio, spunta il nome di Mata

Offerto lo spagnolo dello United: che chiede un biennale da 4-5 milioni a stagione: si può fare

Un altro colpo alla Klose dopo quello sfumato la scorsa estate col voltafaccia di David Silva. Ecco Juan Mata, uno spagnolo come il predecessore che avrebbe dovuto vestire la maglia biancoceleste prima del clamoroso rifiuto quando tutto sembrava fatto. Non facile portarlo a Roma, guadagna 8 milioni ma il suo contratto scade a giugno e potrebbe accontentarsi di poco più della metà. Il padre-agente chiede un biennale con opzione per il terzo anno (l’azienda spagnola Jm10 Sport ne gestisce ufficialmente la procura), il presidente Lotito e il diesse Tare ci pensano e potrebbero sferrare l’assalto decisivo in fretta anche perché la concorrenza è molto qualificata.

Mata ha compiuto 33 anni lo scorso 28 aprile, può ancora dare tanto anche se in questa stagione è un po’ uscito dai radar del Manchester United con sole 15 presenze (2 gol e tre assist) tra Premier League e coppe varie. Un dato da non dimenticare sono le 339 gare nel campionato inglese e ben 61 in Champions League, numeri da grande giocatore senza alcun dubbio. Inzaghi potrebbe impiegarlo sia come seconda punta sia come mezzala sinistra alternandolo col connazionale Luis Alberto. Un acquisto perfetto per dare più fantasia a una squadra che, in qualche occasione, è diventata un po’ troppo monocorde .

Intanto la telenovela sul rinnovo del tecnico continua. L’accordo c’è, ma fino a quando non arriveranno le firme, è giusto tenere la porticina aperta al ribaltone. L’appuntamento è slittato a fine stagione, è chiaro che un’eventuale conferma tra le prime quattro rafforzerebbe la posizione di Simone e anche le possibili richieste sul mercato. È una situazione paradossale, entrambe le parti hanno interesse a chiudere ma, tra un rinvio e l’altro, si è arrivati a metà maggio con il valzer delle panchine a dare sensazioni pericolose ai tifosi che si augurano il rinnovo di Inzaghi. Molte squadre, ieri la Roma ha annunciato Mourinho, cambieranno allenatore e Simone può ambire a panchine eccellenti come quelle di Napoli, Juventus e forse Inter se Conte non resterà a Milano. Senza dimenticare una possibile esperienza all’estero. Il rinnovo continua ad essere l’ipotesi più accreditata, arriverà presto per la gioia dei tifosi laziali.

La squadra biancoceleste ieri ha ripreso gli allenamenti per preparare la trasferta di sabato sera a Firenze. Squalificato Fares, ancora fuori causa Caicedo a meno di un miracolo, si è rivisto in campo Escalante sulla via del recupero (Leiva è diffidato). Umore alto dopo la vittoria contro il Genoa, serve un altro successo per non scendere in anticipo dal treno Champions ma non sarà facile vista la posizione di classifica dei viola e alcuni screzi relativi al passato.



