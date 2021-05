Mourinho alla Roma: "Mister" Al Pacino fa sognare la magica

Francesco Storace 05 maggio 2021 a

Fatela ora, la SuperLega. Non scappate, venite avanti con le mani in alto che adesso c’è Josè Mourinho. E quest’anno sbrighiamoci a far passare ‘sto Covid, che la tessera della Roma la facciamo anche se dovesse costare quanto un mutuo. Ci piacciono ‘sti americani che hanno fatto il colpaccio, altro che il Manchester già dimenticato. Si guarda a domani, l’orizzonte è giallorosso. E lasciatecelo sperare, raccontare, vivere questo sogno di resurrezione che è di una squadra e anche di una città. Di quella parte di Roma che si era intristita e ora risorge orgogliosa.

È l’effetto che provoca Mou lo Special One; è l’abbinata partorita in gran segreto dalla famiglia americana arrivata seconda. I Friedkin, e Pallotta già è bello che dimenticato.

La trattativa di quelle che esplodono come uno tsunami, la borsa che si impenna, i social che impazziscono. Le mitragliate di gioia sparano in alto sul web, la Capitale è già in festa. E scopre che chi guida la società giallorossa è tutt’altro che un chiacchierone. Tentavamo di studiare gli schemi di mister Sarri al posto di Fonseca ed arriva il botto portoghese. Spariti quelli che gridavano “volevo morì prima”. L’emozione divampa. Lo scudetto dell’Inter, quasi una vendetta nella storia personale del nuovo allenatore romanista, praticamente oscurato.

Mourinho è la scossa che serviva, fedele al personaggio che ami o odi. Odiato quando allenava tutti gli altri, amato ora che sta di qua. Probabilmente era dai tempi di Nils Liedholm che non c’era tanta identificazione tra tifoseria e trainer. È come se Mourinho avesse vinto le primarie per fare il sindaco di Roma. E ai Parioli le signore bene dicono pure che “è anche un gran bell’uomo”. Troppa grazia.

Il tipo è dritto, conosce a menadito la comunicazione e nella sua vita lo abbiamo già visto all’opera con la forza dei gesti. Direbbe Draghi che è “un rischio calcolato” questo tecnico virus già vaccinato alle intemperie del calcio. Ha immortalato via social – su Instagram - la Cover giallorossa del suo telefonino e ha scritto in dida “Forza Magica Roma”. Sì, è dei nostri, condivisioni a tutto spiano.

Roma non si annoierà con una panchina di questo genere. Le conferenze stampa del nuovo tecnico giallorosso non saranno avvolte dal grigiore, chi vorrà fare lo spiritoso con lui si bardi con un giubbotto antiproiettile. Le prime pagine saranno tutte per Mou, altro che SuperMario di Palazzo Chigi.

Ritroveremo Roma mondana, torneranno in servizio i professionisti in celluloide, i fotoreporter della Dolce Vita, sarà una gara ad accalappiarne l’amicizia, la confidenza, la spaghettata. Quello di Mourinho nella Capitale sarà un amore che scoppia improvviso, quasi inaspettato, ma destinato. Al governo converrrà davvero abolire il coprifuoco.

Poi, ma anche prima, il team, la squadra. Dobbiamo immaginarlo nello spogliatoio come al Pacino, ma gli diano i giocatori, e non ci può essere dubbio che così sarà. Tecnico vincente e motivatore senza eguali, Mourinho rappresenta un mix perfetto per una piazza calda come Roma che può puntare su di lui per tornare ad essere finalmente protagonista e magari a vincere.

“Non so cosa dirvi davvero. Tre minuti, alla nostra più difficile sfida professionale. Tutto si decide oggi. Ora noi o risorgiamo come squadra o cederemo un centimetro alla volta, uno schema dopo l’altro, fino alla disfatta. Siamo all’inferno adesso signori miei. Credetemi. E possiamo rimanerci, farci prendere a schiaffi, oppure aprirci la strada lottando verso la luce. Possiamo scalare le pareti dell’inferno un centimetro alla volta”. Ma sì, tra Al Pacino e Mourinho tutta questa differenza non c’è.

