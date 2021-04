Ricoverata all'Ospedale Spallanzani Gaia Lucariello. La moglie di Simone Inzaghi è positiva al Covid

10 aprile 2021 a

Preoccupazione a casa di Simone Inzaghi per le condizioni della moglie Gaia Lucariello. L’allenatore della Lazio e tutta la sua famiglia sono risultati positivi al tampone che rileva il Covid negli scorsi giorni, come aveva annunciato la stessa Lucariello su Instagram: “Ci tenevamo a dirvi che purtroppo tutta la nostra famiglia dopo un tampone fatto a domicilio è risultata positiva al Coronavirus! Stiamo bene e in isolamento come da protocollo. Un abbraccio!”.

Adesso, a causa di una forte tosse che fa sorgere il sospetto di una polmonite, la moglie di Inzaghi è stata ricoverata all’Ospedale Spallanzani di Roma, dove proprio due giorni fa è stato “accolto” Daniele De Rossi, ex capitano della Roma colpito anche lui in maniera forte dal virus. Il quadro clinico della Lucariello - sintomatica così come il figlio Andrea, mentre l’allenatore biancoceleste e il figlio Lorenzo sono asintomatici - è sotto controllo e viene costantemente monitorata dai medici della struttura della Capitale.

