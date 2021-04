Daniele De Rossi ricoverato per Covid all'Ospedale Spallanzani dopo il focolaio in Nazionale

09 aprile 2021 a

I numerosi casi di Covid emersi dopo gli ultimi impegni della Nazionale italiana hanno coinvolto anche Daniele De Rossi, alla sua prima uscita con l’Italia dopo aver siglato un accordo con la FIGC. L’ex capitano della Roma è risultato, insieme ad altri tre membri dello staff azzurro, positivo al Coronavirus e da ieri sera è stato ricoverato all’Ospedale Spallanzani di Roma. L'Istituto nazionale di malattie infettive Lazzaro Spallanzani è in prima linea nella battaglia al virus e ora tra i pazienti in cura c’è anche il trentasettenne che nella sua carriera da calciatore ha indossato soltanto le maglie della Roma e del Boca Juniors.

De Rossi è uno dei tanti positivi del focolaio Italia, che ha colpito ben 8 calciatori: Bonucci, Cragno, Florenzi, Verratti, Grifo, Bernardeschi, Sirigu e Pessina. La situazione ha messo in ansia tutti i club italiani, che hanno preso precauzioni specifiche per cercare di evitare una catena di contagi all’interno delle società. Tra queste è spiccato il caso del Sassuolo, che ha deciso di non convocare e utilizzare i giocatori impegni con la Nazionale, nonostante tutti i tamponi fossero risultati negativi.

