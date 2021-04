Sci alpinismo, l'Adamello Ski Raid in diretta su LiberoTv

10 aprile 2021 a

Ha preso il via alle 9.15 l’Adamello Ski Raid, la prestigiosa competizione scialpinistica che si svolge ogni due anni a cavallo fra Lombardia e Trentino con partenza e arrivo a Pontedilegno. La gara è visibile grazie a una diretta streaming sul sito della manifestazione www.adamelloskiraid.com, sui canali social dalla gara, e su alcuni siti internet sportivi e generalisti tra i quali anche il sito Liberoquotidiano.it ( Guarda qui la diretta ). Lo streaming si concluderà verso le 11 dopo l’arrivo delle prime classificate della gara femminile.

La competizione extreme di sci alpinismo si sviluppa su 34 chilometri con un dislivello positivo di 3180 metri per la sfida maschile e sulla distanza di 30 km e un dislivello positivo di 2560 metri per la competizione ladies. Fra le 160 squadre iscritte spicca la coppia svizzera formata da Werner Marti e Martin Anthamatten, nonché il team misto formato dal francese William Bon Mardion e dall’austriaco Jakob Herrmann. Per gli azzurri ci saranno il valtellinese Nicolò Ernesto Canclini e l’altoatesino Alex Oberbacher, quindi il trentino di Molveno Federico Nicolini e il valtellinese Andrea Prandi. Tra le donne occhi puntati su Giulia Compagnoni e Giulia Murada.

Tra i punti più suggestivi in quota: Passo Paradiso (2610 metri), Seletta Sgualdrina (2860 metri), Passo Presena (3000 metri), Lago Mandrone (2400 metri) e Passo Tre Denti (2990 metri). Spettacolari e tecniche le discese, fra le quali la Fossa del Diavolo nella prima parte di gara, quindi il discesone finale verso il traguardo.

