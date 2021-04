Bobo Vieri segna un gol con la birra rosa: l'omaggio alle donne del bomber

Francesco Fredella 07 aprile 2021 a

Quello di Vieri è sicuramente un altro gol. Oppure chiamatelo tocco del bomber: Bobo non ne sbaglia mai una. Ed accade che la sua nuova avventura imprenditoriale sia sempre sopra le righe. Molto virale. Adesso il super calciatore lancia la birra rosa dedicata alle donne. Si chiama Bombeer, un marchio che si sta praticamente imponendo ovunque. Facciamo prima un passo indietro: stiamo parlando di un progetto imprenditoriale che nasce dall’unione con 25h Holding, una start up che fa capo all’imprenditore Driss El Faria (uno dei guru per la creazione di brand e posizionamento sul mercato dei prodotti) e Fabrizio Vallongo (un altro giovane imprenditore)

Vieri mette palla al centro ed è pronto a cavalcare un altro successo. Dopo la Bombeer bianca e azzurra (legata agli Europei di calcio), nasce quella dedicata alle donne. Un vero omaggio che non ha precedenti ed è stata accettata positivamente dal mercato. Tantissimi personaggi hanno pubblicato storie sui social ringraziando Vieri. Uno di questi è stato Francesco Totti, storico capitano della Roma. Che ha brindato, a tutta birra, con il collega capocannoniere.

Insomma, Vieri resta un punto di riferimento anche come imprenditore. Dopo aver fatto parlare di sé nel mondo dello sport e della musica, ora vira totalmente strizzando l’occhio all’imprenditoria. La sua birra si candida ad essere quella del bomber per antonomasia. Quella che sarà consumata nella prossima estate, che è alle porte.

