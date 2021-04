La risposta che non ti aspetti da Chiara Nasti: "Se Nicolò Zaniolo avesse giocato in Serie D? È già un anno..."

03 aprile 2021 a

Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo sono la coppia del momento e non fanno nulla (giustamente) per nascondere tutto il loro amore. Il calciatore della Roma e la nota influencer napoletana sono usciti allo scoperto e hanno annunciato pubblicamente la loro relazione nelle scorse settimane e nonostante le luci dei riflettori e il gossip che li perseguita il rapporto tra i due va a gonfie vele. Ma non possono mancare i soliti haters social, che hanno puntato il dito contro la Nasti con il solito cliché del fidanzamento andato in scena solo perché si tratta di un calciatore famoso.

“Se Zaniolo avesse giocato in Serie D ti saresti ugualmente innamorata?” domanda un utente e la risposta della giovane spiazza tutti e lascia un alone di mistero: “A me non interessa la professione che una persona svolge, se avessi valutato quella io e Nicolò eravamo già da quasi un anno insieme". In quel periodo il numero 22 della Roma era fidanzato con Sara Scaperrotta, con la quale si è lasciato ad inizio dicembre e da cui aspetta un bambino, che nascerà in estate e si chiamerà Tommaso.

La Nasti poi approfondisce la questione: “E poi io sono totalmente indipendente, non mi serve un uomo per essere mantenuta. Non mi piace rispondere a cose che riguardano 'noi' anche perché né io né lui viviamo di gossip. Su di lui se ne sono sentite tante negli ultimi mesi anche perché credo che forse chi era intorno a lui era appunto intenzionato a fare gossip. Io e lui abbiamo un rapporto super speciale e lo diventa sempre di più. Lui è una delle persone più belle e buone che io abbia mai conosciuto, giuro! E mi spiace - conclude l’influencer campana - anche quando mettono bocca su cose private non conoscendo delle dinamiche".

