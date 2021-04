La zampata di Caicedo fa spogliare Anna Falchi. La foto estrema, tifosi impazziti

03 aprile 2021 a

Niente di meglio che mettersi comodi e guardare la partita della squadra del cuore. E non c'è niente di meglio per i follower di Anna Falchi quando la showgirl e tifosissima della Lazio immortala il momento sui social. "Oggi in totale relax davanti alla Tv a guardare la mia Lazio. Come sempre le partite sono avvincenti, piene di suspense e ,per fortuna, è arrivata la zampata del nostro Caicedo in #zonacaicedo che non delude mai!!!! Sempre Forza Laziooooooo!!! E naturalmente Buona Pasqua a tutti i miei follovers e non solo!", scrive la Falchi postando una foto che farà venire i bollori a più di un fan: è a letto vestita, per così dire, solo di un mini-perizoma nero.

