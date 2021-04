Cena a casa McKennie con Dybala e Arthur: coprifuoco violato

Violato il coprifuoco e il protocollo anti Covid 19: multati di 400 euro

Multa da 400 euro ma nessuna denuncia per Weston McKennie, Paulo Dybala e Arthur, sorpresi ieri sera dai carabinieri insieme a fidanzate e alcuni amici mentre cenavano in gruppo a casa del centrocampista statunitense. Dieci in tutto i commensali, ben al di sopra della soglia massima per la zona rossa, in cui Torino si trova nell’ambito delle limitazioni previste per il Covid-19. Avvisati da alcuni vicini, i carabinieri sono arrivati a casa di McKennie e hanno provveduto a multare i presenti, invitandoli poi a recarsi presso il proprio domicilio dopo aver interrotto bruscamente la cena. Massima collaborazione da parte di tutti, e dopo qualche minuto il silenzio è tornato sulla zona collinare dove si trova la casa dell’americano arrivato la scorsa estate alla Juve dallo Schalke 04. Un problema in più per la Juve di Pirlo anche se dal punto di vista sportivo questa bravata non avrà conseguenza.

