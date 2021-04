Anche Bonucci positivo, tutta la serie A col fiato sospeso

Tremano i nazionali italiani e non solo: campionato a rischio? E scoppia la guerra tra le Asl

Luigi salomone 01 aprile 2021 a

a

a

Scoppia il caso al ritorno dei nazionali. Ieri quattro componenti dello staff dell'Italia sono stati trovati positivi e oggi pomeriggio stessa sorte è toccata a Bonucci. La Juventus ha reso noto che «Leonardo Bonucci, di ritorno dal ritiro della nazionale italiana, questa mattina è stato sottoposto a test molecolare diagnostico per Covid-19 che è risultato positivo. Il calciatore è già stato posto in isolamento domiciliare». Paura tra gli altri azzurri con strisciante il nodo dell'Asl di ogni regione che potrebbero prendere delle decisioni diverse.

**Calcio: Ventura, 'felicissimo per la Nazionale, io sempre tifoso degli azzurri'**

La Roma ha scelto di mettere i suoi giocatori, Pellegrini, Mancini, El Shaarawy e Spinazzola in isolamento in attesa di avere risposte dalla Asl 2 della Capitale. Anche Dzeko è rimasto isolato dopo la positività del ct bosniaco, problemi anche i turchi Demiral (Juve) e Ayhan (Sassuolo) trovati positivi. I laziali Immobile, Lazzari e Acerbi hanno effettuato il tampone ma non hanno ancora ricevuto indicazioni su cosa fare. Buone notizie per i tre del Napoli, Insigne, Meret e Di Lorenzo che sono risultati negativi e, quindi, dovrebbero allenarsi regolarmente.

Calcio: Mancini, 'morte Daniel Guerini è una tragedia immane'

Tutto in bilico, si vocifera che il campionato potrebbe essere a rischio visto che tra 48 ore è prevista l'intera giornata nel sabato di Pasqua. Molte squadre potrebbero essere penalizzate nel prossimo turno se dovessero esserci altre defezioni, sullo sfondo la decisione della Uefa di non rinviare le partite delle nazionali come invece è avvenuto in Sudamerica proprio per il problema del virus.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.