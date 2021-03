Juventus-Napoli, la nuova data del recupero: i tifosi della Roma insorgono con l'hashtag

Filippo Biafora 13 marzo 2021 a

È caos sui social per la decisione della Lega di Serie A di rinviare la sfida tra Juventus e Napoli. La gara, inizialmente in programma per lo scorso 4 ottobre, non era stata disputata a causa della decisione della Asl di Napoli di non permettere la partenza in direzione Torino della squadra allenata da Rino Gattuso. Dopo un lungo e tira molla legale il Collegio di Garanzia dello Sport del Coni ha deciso che il match andrà disputato e non era giusta la sanzione del 3-0 a tavolino con penalizzazione. Il calendario intasato e la disputa delle coppe europee non aveva permesso di fissare la sfida, ma dopo l’eliminazione dei campani dall’Europa League era stata scelta la data del 17 marzo come quella giusta per disputare la sfida.

Ieri è arrivato però un colpo di scena, non del tutto inatteso in quanto già ventilato: la Lega Serie A, su richiesta di Juventus e Napoli, ha infatti deciso di rinviare al 7 aprile, alle 18.45, la partita, relativa alla terza giornata del girone di andata. Tale decisione avvantaggia dunque il Napoli che domani sera sarà impegnato a San Siro contro il Milan e domenica 21 marzo verrà a Roma per incontrare gli uomini di Paulo Fonseca. I giallorossi giocheranno giovedì 18 in trasferta in Ucraina contro lo Shakhtar Donetsk nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League e, per via dell’imminente pausa per le nazionali, non potranno chiedere lo spostamento della partita a lunedì.

La scelta della Lega di “ammorbidire” il calendario del Napoli, che avrà quindi la settimana libera per preparare al meglio lo scontro diretto che vale un posto in Champions League e potrà far riposare i suoi giocatori, ha scatenato la reazione social dei tifosi della Roma. Questa mattina TeleRadioStereo, nota radio romana, ha lanciato l’hashtag #rinviateromanapoli, un’iniziativa che ha fatto subito breccia nei cuori giallorossi: in poche ore sono stati oltre 800 le condivisioni (tra retweet e citazione) del post, ma soprattutto il messaggio ha raggiunto tutto il Paese. Poco dopo le 12.30, a meno di due ore dal primo tweet, #rinviateromanapoli ha raggiunto il primo posto tra le tendenze di tutta Italia, la classifica che misura la popolarità degli argomenti più in voga su Twitter. La rabbia è tanta e probabilmente la provocazione di TeleRadioStereo non porterà ad un effettivo rinvio del match, ma di certo i tifosi della Roma hanno fatto sentire la propria voce.

