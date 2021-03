Pasticcio Lazio-Torino, niente rinvio. Ma i granata non saranno in campo

02 marzo 2021 a

Il calcio italiano continua a dare spettacolo fuori dal campo. Dopo i problemi degli scorsi mesi riguardanti la sfida tra Juventus e Napoli da giocare in Piemonte - la nuova data della sfida non è stata ancora fissata - adesso nell’occhio del ciclone c’è la sfida tra Lazio e Torino, che secondo il programma dovrebbe disputarsi questa sera alle 20.45. Ma a causa delle numerose positività al Covid riscontrate negli scorsi giorni e alla diffusione della variante inglese all’interno del club granata, la ASL di Torino ha bloccato la partenza dei giocatori della società di Urbano Cairo.

Il direttore del dipartimento della prevenzione della Asl di Torino, il dottor Roberto Testi, ha inviato ieri sera una mail presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino in cui viene stabilito che l'isolamento domiciliare del Torino dovrà durare una settimana da martedì 23 febbraio, ovvero fino alle 23.59 di martedì 2 marzo poiché anche il secondo giro di tamponi non ha fatto emergere nuovi casi. Gli uomini allenati da Davide Nicola non hanno quindi viaggiato verso la Capitale e questa sera alle 20.45 si presenteranno solo i giocatori della Lazio sul terreno di gioco, con Piccinini, arbitro della gara, che fischierà l’inizio del match e non potrà altro che segnalare che una delle due squadre non si è presentata. Portando poi il Giudice Sportivo ad omologare il 3-0 a tavolino.

Come accaduto nelle passate settimane si scatenerà una pioggia di ricorsi - il Collegio di Garanzia del Coni ha dato ragione al Napoli - e probabilmente la gara si rigiocherà ad aprile. La Lega di Serie A ha stabilito che ogni società ha diritto a un solo rinvio in stagione a causa dei contagi per il Covid, a prescindere che dipenda da un divieto imposto dalla Asl o da 10 positività in 7 giorni. E il Torino ha già giocato il jolly delle positività nella scorsa giornata di campionato con il Sassuolo. Il Consiglio di Lega che si è riunito d’urgenza ha ribadito all'unanimità l'intenzione di non rinviare la partita, nonostante questa mattina il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina si fosse esposto in prima persona parlando di “oggettiva impossibilità di disputare Lazio-Torino”. Sarà caos.

