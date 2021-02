Immobile sbaglia un rigore e la Lazio crolla a Bologna davanti a Mihajlovic

27 febbraio 2021 a

Sarà la delusione per la Champions o la stanchezza, fatto sta che la Lazio si ferma quando meno te l'aspetti e perde punti pesanti per la corsa al quarto posto. Dopo il ko per 4-1 contro il Bayern Monaco, la squadra di Simone Inzaghi torna con una sconfitta per 2-0 dalla trasferta del Dall’Ara contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic.

Nell’anticipo valido per la 24esima giornata, il segnale che fa capire come andrà a finire la gara arriva subito: Immobile si fa parare un rigore da Skorupski, da quell'errore in poi la partita prende la direzione opposta e alla Lazio non ne va dritta una. La squadra di Mihajlovic con una prestazione maiuscola si impone con un gol per tempo: apre le marcature Mbaye al 19’, nella ripresa il raddoppio di Sansone al 64’. Il settimo successo in campionato porta gli emiliani a 28 punti, frenata in chiave Champions per la Lazio ferma a 43.

