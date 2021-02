Ecco lo Sky Racing Team VR46 col fratello di Valentino Rossi

16 febbraio 2021 a

Si riaccendono i motori dello Sky Racing Team VR46. A poco più di un mese dall’inizio del Motomondiale in Qatar il team di Valentino Rossi ha presentato la stagione 2021. Grande attesa per il debutto di Luca Marini in MotoGP, mentre in Moto2 occhi puntati su Marco Bezzecchi - tra i protagonisti della lotta per il titolo nel 2020 - e sul rookie Celestino Vietti, al suo esordio su Kalex dopo i buoni risultati in Moto3. Luca Marini, il fratello di Valentino Rossi, si è guadagnato la promozione in top class grazie a 6 successi nella categoria intermedia e a tre stagioni da protagonista in Moto2 dove è stato vicecampione del mondo nel 2020: «Credono molto in me e sono molto motivati come lo sono io - le sue parole - La moto è bellissima, fa paura, spero sia altrettanto veloce in pista ma non ho alcun dubbio. Abbiamo fatto un percorso tutti insieme e continueremo a farlo. L’Academy ci aiuta a migliorarci ogni giorno di più e questo ci ha permesso di essere ogni anno tra i più veloci del mondo».

Marini non ha fatto grandi promesse preferendo rimanere con i piedi per terra: «Non voglio dare obiettivi specifici, ma garantisco che imparerò il più velocemente possibile, dobbiamo essere bravi a sfruttare la moto e spero di fare delle belle gare con mio fratello. Cercherò di essere pronto fisicamente e mentalmente, in futuro voglio essere il miglior pilota Ducati». Chi non vuole tradire le aspettative è Marco Bezzecchi, quarto in Moto2 nel 2020: «La nuova moto è bellissima e molto più cattiva, a livello tecnico siamo sul pezzo. Sono rimasto in Moto2 per provare a vincere il titolo, sarà difficile perchè il livello è altissimo. Dobbiamo lavorare bene e stare tranquilli per poi dare il massimo in gara. Sono sempre stato tifoso di Valentino Rossi, è una grande fortuna, un onore e tanta responsabilità essere qui. Come vedo le gare con Celestino? Siamo amici da una vita e sarà bello lavorare insieme, è uno che spinge forte!».

Entusiasmo alle stelle anche per il debuttante Vietti che dopo un’attenta riflessione ha rotto gli indugi e con il team ha deciso per il salto di categoria: «Spero che la Moto2 faccia per me, in Moto3 ero tra i più grandi e facevo un pò fatica, mi è dispiaciuto lasciarla. Mi aspetto delle belle sfide con Marco, so che da lui potrò imparare molto. La moto è diversa dopo i primi test, non sarà facile, ma il mio obiettivo è essere rookie of the year, non è un’ossessione però. L’importante è essere veloci nella seconda parte di stagione». I tre centauri non hanno dimenticato il compleanno di Valentino Rossi: «È il nostro eroe, dovremmo ringraziarlo per sempre».

