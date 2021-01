Nicolò Zaniolo, il Capodanno è con la mamma a torso nudo. Ancora polemiche

Giada Oricchio 01 gennaio 2021 a

Nicolò Zaniolo sbatte contro un muro di polemiche. Dopo lo scoop del settimanale “Oggi” sul fidanzamento con la bellissima attrice Madalina Ghenea, mentre l’ex fidanzata Sara Scaperrotta è in attesa del suo primo figlio, il 21enne centrocampista della Roma, ha confermato l’indiscrezione: “Mi prenderò le mie responsabilità”. E a Capodanno festeggia con un balletto a torso nudo insieme alla mamma.

Nicolò Zaniolo, talento in forza alla Roma e considerato il nuovo Francesco Totti, ha 21 anni e una vita sentimentale più tormentata del suo fisico (due operazioni al ginocchio in un anno). Dopo aver lasciato la fidanzata Sara incinta e aver ufficializzato il legame con Madalina Ghenea, 32 anni, ex di Leonardo Maria Del Vecchio, ha dichiarato in un’intervista a La Gazzetta: “Vorrei tenere la mia vita privata lontano dai riflettori, come ho già detto ieri sono concentrato solo sul mio ritorno. Ma mi rendo conto che viste le indiscrezioni uscite oggi è arrivato il momento di raccontare anche la mia versione. Sperando di chiudere qui il discorso, una volta per tutte. (…). La storia con Sara è finita ormai da qualche tempo. Come forse è normale alla nostra età, vivendo insieme ci siamo accorti che non andavamo più d’accordo, io stesso ho notato che c’erano delle piccole grandi cose che non andavano bene e non erano conciliabili con la mia vita da professionista. Abbiamo sognato insieme una famiglia qualche volta, non lo nego, ma poi le cose sono andate diversamente e quando lei mi ha comunicato la sua gravidanza sono stato molto onesto nel farle presente che non mi sentivo pronto per un impegno del genere, soprattutto perché non andavamo più d’accordo, ma lei ha deciso di proseguire. (…). Pur non essendo più il suo compagno, mi assumerò da padre ogni responsabilità”.

Intanto il calciatore 21enne ha deciso di rifugiarsi in famiglia festeggiando il Capodanno nella nuova dimora al Torrino in compagnia della famiglia e ballando a torso nudo insieme alla adorata mamma Francesca Costa. Un video però che ha raccolto più critiche che apprezzamenti da parte dei follower.

