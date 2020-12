Incredibile in Champions, insulto razzista del quarto uomo: Psg e Basaksehir lasciano in campo

08 dicembre 2020 a

Gara interrotta e polemiche a Parigi per la partita di Champions League tra il Psg-Basaksehir. La bagarre è scattata quando uno dei vice dell'allenatore turco Buruk ha accusato il quarto uomo di razzismo, prima di essere espulso. La partita è stata così sospesa al 15' del primo tempo, ma dopo dopo le squadre hanno abbandonato il campo.

Sotto i riflettori finisce così l'arbitro di bordo campo, il romeno Sebastian Coltescu che avrebbe usato la parola "negro" (il termine romeno "negru") per indicare l'assistente tecnico Achille Webo all'arbitro che voleva espellerlo per proteste. Minuti di tensione in campo. Espulso anche l'attaccante del Basaksehir Demba Ba, che era in panchina, e ha affrontato faccia a faccia Coltescu: "Perché hai detto negro? Perché ti riferisci alle persone di colore chiamandole 'this black guy', mentre per i bianchi dici solo 'this guy'?".

la squadra tirca ha protestato rilanciando lo slogan ufficiale dell'Uefa "No al razzismo. Rispetto".

