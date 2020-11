"Dov'era il Var?" Maradona per i tabloid inglesi resta un nemico anche da morto

26 novembre 2020 a

a

a

Addio al fair play, per alcuni giornali inglesi Diego Armando Maradona resta un nemico anche da morto. Fa discutere la prima pagina del tabloid Daily Star che riporta la notizia della scomparsa del Pibe de Oro ieri in Argentina per arresto cardiaco. "Dov'era il Var quando serviva di più?", si legge sulla foto storica del gol della "mano di Dio" durante la sfida con l'Inghilterra a Mexico 86. Opposto il tenore di quasi tutto il resto della stampa britannica che celebra Maradona, anche se dai tabloid i riferimenti all'eliminzione degli inglesi in Messico non mancano. "Maradona è nelle mani di Dio", titolano tabloid come il Daily Mirror e il Sun. "Eroe, furfante, genio", titola il Daily Telegraph. "l mondo "ha perso una leggenda", scrive fa il Guardian usando le parole pronunciate ieri da Pelè. Per il Times, infine, il titolo è semplicemente, "Adiòs Diego".

Diego Armando Maradona, la mano è tornata a Dio. Camera ardente alla Casa Rosada, attese un milione di persone

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.