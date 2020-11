Luis Alberto dalla gaffe alle scuse. Il vero patatrac nel video: era meglio il silenzio

14 novembre 2020 a

Certo i calciatori - specie con un italiano un pizzico stentato - è meglio che non parlino. Ma ecco il video - riparazione di Luis Alberto, che doveva chiedere scusa alla Lazio per il sarcasmo sul nuovo aereo acquistato con lo stipendio che non avevano dato a lui in lockdown.

Le scuse ci sono, non alla Lazio, ma alla gente: ha ricevuto molti fischi per avere pianto su un ritocchino del suo mai stipendio. Ora si rifugia dietro la sua famiglia numerosa (eravamo otto fratelli) e incespica ripetendo per tutto il video prima che lui non può essere laziale come tanti altri. Poi con sicurezza: "Io no sono laziale". Era meglio il silenzio.

Lazio, la battuta sull'aereo è un caso. Luis Alberto ci mette una pezza

