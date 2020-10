Annulla un gol alla Juventus ed espelle Chiesa: l'arbitro Fourneau retrocesso a quarto uomo in Serie B

19 ottobre 2020 a

Premessa: non è una punizione. Ma la notizia ha già scatenato l'ilarità dei tifosi di tutta Italia. L'arbitro Francesco Fourneau, che sabato scorso ha diretto Crotone-Juventus e durante la gara ha espulso (con un po' troppa severità) il neo bianconero Federico Chiesa e ha annullato (giustamente) il gol della vittoria di Alvaro Morata con l'ausilio del Var per un millimetrico fuorigioco, nel giro di 48 ore è finito a fare il quarto uomo in Serie B. Nelle designazioni dei cadetti, infatti, il suo nome compare per il derby calabrese Reggina-Cosenza.

Nulla di strano in realtà, perché da quest'anno è ricominciato il sistema di rotazione degli arbitri tra Serie A e B, utile a premiare chi si mette in mostra nel campionato dei cadetti e anche a mettere "in castigo" per qualche partita chi commette errori eclatanti nel campionato più importante e seguito. Fatto sta che la "retrocessione" immediata di Fourneau, ipotizzata da tanti sui social, si è avverata. E il giovane arbitro è sempre più l'idolo del popolo degli anti-juventini.

