Cori antisemiti preregistrati nella gara dell'Ajax. Scandalo in Olanda, Fox nei guai

L'audio mandato in onda per "supplire" allo stadio vuoto. Ma ci scappa il clamoroso errore

06 ottobre 2020

a

a

Ha del clamoroso quanto successo durante la diretta su Fox News della partita di calcio olandese di domenica scorsa tra Groningen e Ajax. Per "ravvivare" l'atmosfera altrimenti piatta a causa della mancanza di tifosi, la televisione ha mandato in sottofondo alcuni cori preregistrati. Peccato che tra i canti dei tifosi siano stati "scelti" anche alcune invocazioni antisemite, un caso tanto più grave se si considera che la squadra dell'Ajax ha le sue origini proprio nella locale comunità ebraica. Ebbene, mentre seguivano la partita in tv gli spettatori sono stati costretti ad ascoltare cori come "chi non saltà è ebreo". Pascal Kamperman, commentatore di FOX Sports in Olanda, si è dovuto scusare ufficialmente.

“A causa di un errore umano, si sono sentiti nella prima metà della partita cori che non avrebbero dovuto essere riprodotti. Il frammento è stato rimosso immediatamente. Le nostre più sincere scuse, stiamo indagando su come sia potuto accadere per evitare una ripetizione”, ha detto Kamperman nel corso del match.

