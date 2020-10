Juventus-Napoli, la Procura Federale apre un fascicolo. Decisione rinviata

05 ottobre 2020 a

Juventus-Napoli è ancora in bilico. La Procura federale ha aperto un fascicolo sulla partita che domenica sera non si è giocata all'Allianz Stadium. La Asl di Napoli, infatti, ha fermato la partenza dei giocatori partenopei verso Torino. I bianconeri, invece, si sono presentati regolarmente in campo.

Il Covid buca il pallone: Juve-Napoli non si gioca, vince lo scaricabarile

In seguito all'apertura del fascicolo, il giudice sportivo potrebbe rinviare la decisione sul 3-0 a tavolino in favore della Juventus. A questo punto per capire cosa succederà bisognerà aspettare gli approfondimenti degli ispettori federali.

