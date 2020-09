Hunt e Robinson superstar. La Virtus stende Bologna

Fabrizio Cicciarelli 27 settembre 2020 a

a

a

La Virtus Roma si scrolla di dosso un’estate turbolenta con una vittoria bellissima: Baldasso e compagni regolano 81-76 la Fortitudo Bologna con una prestazione perentoria, in cui Hunt e Robinson si prendono la copertina di una giornata in cui i romani mettono in mostra talento e atletismo.

La Virtus Roma è salva, per ora. Adesso serve un compratore

La Virtus porta a casa due punti d’oro per la lotta salvezza mostrando una faccia ben diversa da quella vista in Supercoppa, con un’ottima circolazione di palla che il totem Hunt converte in 24 punti e 9 rimbalzi, prendendo per mano i suoi in avvio e intestandosi con Evans il parziale di 11-0 che alimenta la fuga a ridosso dell’intervallo. Dall’altra parte i bolognesi incappano in una giornata storta al tiro pesante, offuscato come l’uomo di punta Adrian Banks che prova a guidare la reazione nel terzo periodo ricucendo lo strappo con Aradori e Happ, ma deve arrendersi alle sfuriate di Robinson che con 15 punti (19 totali) nella seconda metà di gara mette in ghiaccio la vittoria.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.