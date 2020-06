Aspettando un nuovo proprietario la Virtus Roma si iscrive alla Serie A

Fabrizio Cicciarelli 15 giugno 2020 a

a

a

La Virtus Roma ha predisposto tutti i passaggi formali per l’iscrizione alla prossima Serie A di pallacanestro. Come già anticipato da Il Tempo, il club capitolino non ha preso in considerazione l’ipotesi di autoretrocessione, possibilità concessa dalla Federbasket alle squadre impegnate nei campionati nazionali per far fronte alle difficoltà economiche dovute al coronavirus.

La conferma nella massima serie è un buon punto di partenza per i destini della squadra romana, ma in sostanza non modifica gli scenari futuri, con la sopravvivenza del club che resta legata all’arrivo di una nuova proprietà dopo il disimpegno annunciato da Claudio Toti. Il patron prosegue le trattative per passare la mano a una nuova governance; l’orizzonte resta fissato al 31 luglio, termine ultimo per completare l’iscrizione al campionato.