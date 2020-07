La Virtus Roma si iscrive al campionato di A ma resta in vendita

Il presidente Toti: spero di riuscire a cedere il club in tempi brevi

Fabrizio Cicciarelli 30 luglio 2020

Torna il sereno in casa Virtus Roma: il patron Claudio Toti ha sciolto le riserve annunciando l’iscrizione del club al prossimo campionato di Serie A di basket. Un atto che Toti ha predisposto per portare a compimento la cessione del club, per cui restano avviate due trattative distinte che l’attuale proprietario conta di definire nel giro di un mese. «Ho preso la decisione di mettere la Virtus nella condizione di iscriversi al prossimo campionato. La decisione - ha rivelato - era legata a riequilibrare i parametri necessari all’iscrizione, ulteriore impegno importante sul quale ho dovuto riflettere».

Dopo venti anni alla guida del club, il patron capitolino ha motivato così la decisione di procedere con l’iscrizione del club alla LBA, dopo che lo scorso 17 maggio aveva annunciato la volontà di passare la mano per gli effetti della crisi derivante dalla pandemia di Covid-19. «Mi sono trovato di fronte a una decisione difficile – ha proseguito - dove cuore e testa dovevano ragionare contemporaneamente. Volevo far sì che la Virtus rimanesse patrimonio del basket e della città ma anche avere delle speranze riguardo la cessione, perché non posso definirle certezze, che questa trattativa possa andare in porto nei prossimi giorni, inteso tra quindici e un mese. Stiamo lavorando su più fronti, ritengo di avere avuto interlocuzioni abbastanza importanti affinché si verifichi, ragione per cui ho fatto questo sforzo. Avrei voluto si compiesse prima dell’iscrizione, non ci sono riuscito ma oggi ho veramente una grande convinzione di poter concludere queste trattative in tempi abbastanza rapidi, spero di non sbagliarmi». Le sensazioni sono positive, ma resta ancora tutto da definire. «Non nego di avere qualche preoccupazione, quando gli accordi non sono firmati non ci sono certezze, l’eventualità che con nessuno dei potenziali acquirenti si chiuda una trattativa mi metterebbe in situazione di grossa difficoltà che per ora non voglio analizzare».

Stretto riserbo sui nomi dei due potenziali acquirenti, ma in caso di cessione l’impressione di Toti è che possano esserci nuove prospettive per la Virtus. «Hanno dei progetti per Roma - ha puntualizzato - non solo per mantenere in vita la pallacanestro ma per avviare un ciclo importante. Le trattative sono due, chi più chi meno conosce già il mondo del basket. La mia permanenza in minoranza? Se chi investe volesse rilevare totalmente la società per me va bene, la mia disponibilità a dare una mano è più per facilitare l’operazione».