Semifinali e finali aperte al pubblico agli Internazionali: corsa al biglietto per mille persone

Obiettivo raggiunto. Purtroppo non in tempo per l'intera edizione degli Internazionali BNL d'Italia, ma nei limiti, strettissimi, per permettere a mille persone di seguire semifinali e finali. "Finalmente già a partire dalle semifinali e dalle finali degli Internazionali di tennis potranno assistere mille spettatori a tutte le competizioni sportive che si terranno all’aperto e che rispetteranno scrupolosamente le regole previste in merito al distanziamento, mascherine e prenotazione dei posti a sedere" ha dichiarato all'Ansa il ministro Spadafora.

"Siamo commossi - il commento del presidente della Federtennis Angelo Binaghi - per aver avuto la risposta dal ministro che ha avuto l'onestà intellettuale di capire l'ingiustizia e l'illogicità di una decisione che stava penalizzando e che avrebbe in futuro penalizzato centinaia di migliaia di appassionati di tutti gli sport. Qualche volta incazzarsi serve. Più contento o più arrabbiato perché si sarebbe potuto fare dall'inizio? Una roba da matti. Questo conferma ancora di più l'ingiustizia e l'illogicità. Viviamo in un Paese nel quale ci sono organismi che dovrebbero essere collegati meglio per poter ottenere decisioni per il bene del nostro Paese, senza che debba essere un ministro, sotto la sua responsabilità a prendere una decisione che ognuno di noi avrebbe preso. Perché non è possibile che a Bologna, dove l'epidemia è maggiore, ci siano 1500 persone al chiuso per la finale di basket - bravo il mio amico Petrucci che ci riesce - e qua in uno stadio di 10 mila persone all'aperto non ci potesse entrare una persona. Ma in che Paese viviamo? Quindi lode a chi si prende la responsabilità da ministro di correggere un'idiozia totale".

Dalle 15 di oggi si apre alle conferme. Chi ha acquistato il biglietto per semifinali e finali potrà consultare il sito ww.ticketing.internazionalibnlditalia.com. I primi 1.000 di ogni sessione confermeranno l'accesso al Foro Italico, conterà l'orario di arrivo della mail. Stesso discorso per gli abbonati, si troverà un meccanismo per scorporare il prezzo del biglietto dall'abbonamento. Per gli altri confermato il supervoucher.

"Crediamo - ha proseguito Binaghi - che debbano essere privilegiati quelli che hanno acquistato i biglietti e gli abbonati. Mi pare che per le gare in programma sabato e domenica - della vecchia programmazione, quelle che corrisponde attualmente a domenica e lunedì - avevamo venduto 6.000 biglietti a sessione e ora ne potranno entrare 1.000. Bisognerà studiare un piano di sicurezza, avrà dei costi, dovremo riprogrammare gli ingressi, sistemare la segnaletica, avere termometri e tutto il necessario per la sicurezza. Sarà difficile e costoso, ma io credo che questo torneo sia stato valorizzato da quei 220mila acquirenti di biglietti, che comprano i biglietti un anno prima e sulla loro certezza abbiamo costruito il presente e il futuro del torneo, credo che siano la nostra ricchezza e per questo li dobbiamo rispettare".

