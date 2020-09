Milik più vicino alla Roma, Dzeko pronto a volare a Torino

17 settembre 2020 a

a

a

Il valzer delle punte sembra essersi definitivamente sbloccato. Il vertice a Trigoria con gli intermediari per la trattativa riguardante Arkadiusz Milik potrebbe tradursi nelle prossime ore nella fumata bianca che porterà il centravanti dal Napoli alla Roma. Il polacco, sedotto e abbandonato dalla Juventus, pare essersi convinto dopo essere stato messo ai margini del progetto da Gattuso: il suo passaggio in giallorosso spianerà così la strada di Edin Dzeko verso Torino. Sarà dunque il bosniaco il bomber per Andrea Pirlo in vista della nuova stagione, il tutto mentre Luis Suarez è atterrato a Perugia per l’esame di italiano per ottenere la cittadinanza. Il Pistolero, accostato alla Juventus nelle ultime settimane, non giocherà al fianco di Cristiano Ronaldo e alcune voci dall’estero iniziano a ipotizzare la sua permanenza in blaugrana. Le ultime voci sulla Juventus danno l'accordo su Dzeko definito a 16 milioni. Il bosniaco dovrebbe firmare un biennale da 7,5 milioni

Nel frattempo, a due giorni dall’inizio del campionato di Serie A, si definiscono altri importanti ritocchi. La Roma ufficializza Marash Kumbulla con la formula del prestito con obbligo di riscatto, all’Hellas Verona invece il 2002 Matteo Cancellieri e il 2003 Aboudramane Diaby, oltre a Cetin. I gialloblù, che lavorano per Favilli in attacco, accolgono a Verona anche il nuovo acquisto Antonin Barak (prestito con obbligo). Scambio anche tra Sassuolo e Cagliari: alla squadra neroverde guidata da De Zerbi si aggiunge il difensore Filippo Romagna, ai sardi va invece Alessandro Tripaldelli. Lorenzo De Silvestri ritrova invece Mihajlovic: il terzino è ufficialmente un nuovo giocatore del Bologna (che acquista dall’Inter con diritto di riscatto pure il 2001 Edoardo Vergani) dopo essersi svincolato dal Torino. I granata intervengono sull’altra fascia e a sinistra aggiungono allo scacchiere di Giampaolo il difensore Nicola Murru, in arrivo dalla Sampdoria in prestito con diritto di opzione, dopo le preoccupazioni concernenti l’infortunio di Ricardo Rodriguez.

Giornata movimentata anche a Genova: la Sampdoria stringe per Keita Balde dal Monaco, il Genoa vede avvicinarsi il prestito di Pjaca dalla Juventus e si siede al tavolo delle trattative con il Chelsea per Davide Zappacosta. Per quanto riguarda le neopromosse, lo Spezia ufficializza Rafael tra i pali e punta su Djidji per rinforzare il reparto difensivo, mentre Benevento e Crotone lavorano in uscita: i campani cedono in prestito il difensore del 1998 Salvatore Tazza alla Cavese, i calabresi lasciano partire a titolo temporaneo il classe 2001 Francesco Rodio verso la Pro Vercelli.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.