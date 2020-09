Il Cholo Diego Simeone ha il coronavirus: va in quarantena e non può allenare l'Altetico

12 settembre 2020 a

Diego Simeone positivo al Covid-19. Il 50enne allenatore dell’Atletico Madrid, secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo Marca, si è sottoposto ieri mattina, così come tutto il team, ad un test che, visto il risultato incerto, è stato ripetuto oggi e che ha dato esito positivo.

L’ex centrocampista di Lazio ed Inter dovrà dunque restare in isolamento fiduciario per 14 giorni e guidare da lontano la squadra, che aveva dovuto sospendere bruscamente il suo ritiro per la per la positività di un membro dello staff.

