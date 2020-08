Ecco la nuova maglia della Lazio, così giocherà in trasferta

Daniele Rocca 22 agosto 2020 a

Svelata la nuova maglia della Lazio. Quella che la squadra di Inzaghi utilizzerà per le partite in trasferta. La società ha presentato la divisa tramite i propri canali social: per farlo ha utilizzato un testimonial d’eccezione, la Scarpa d’Oro, Ciro Immobile. Una novità assoluta per quanto riguarda il colore utilizzato: verde fluo con dettagli celesti sia per il colletto che per le maniche.

Torna l'aquila stilizzata, ecco la nuova maglia biancoceleste

La divisa away non sarà l’ultima. Dopo aver utilizzato la prima e la terza per le restanti partite della scorsa stagione, a breve vedrà la luce anche la maglia per le gare di Champions League. Come anticipato sarà molto simile a quella creata per i 120 anni, ma le rifiniture saranno dorate.