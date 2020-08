La Lazio ritrova i suoi tifosi: porte aperte a mille spettatori al ritiro di Auronzo di Cadore

Daniele Rocca 14 agosto 2020 a

a

a

Adesso è ufficiale. I tifosi della Lazio che raggiungeranno il ritiro di Auronzo di Cadore dal 23 agosto al 4 settembre potranno assistere sia agli allenamenti che alle partite della squadra. Nella giornata di ieri è arrivata la delibera da parte della Regione Veneto in merito agli eventi sportivi.

L'unica restrizione riguarda il numero massimo di persone presenti all'interno del centro sportivo allestito sotto le Tre Cime di Lavaredo: ogni volta sarà consentito l'accesso a mille spettatori, non di più. Ancora da ufficializzare invece le modalità di prenotazione alle singole manifestazioni.

Come anticipato da Gianni Lacché della Media Sport Event, in questa edizione non sarà presente il Village, dove solitamente i tifosi si intrattenevano con attività collaterali e il firma autografi. Nonostante le misure di sicurezza adottate, non dovrebbero esserci problemi per i consueti appuntamenti, come la "Notte biancoceleste" e la presentazione della squadra in Piazza Santa Giustina (o al Palaghiaccio in caso di tempo instabile).

Non mancheranno infine le amichevoli, che saranno svelate lunedì: con al solito saranno contro le rappresentative locali e un paio con formazioni di Serie B o C, per un totale di quattro o cinque.