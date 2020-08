Dramma Atalanta, ribaltata nel recupero. Sfuma il sogno Champions

Pasalic illude, il Psg trova due gol nel recupero della ripresa

Una miracolosa Atalanta sfiora l'impresa in Champions League ma viene riportata sulla terra in maniera brutale e dolorosissima nel minuti di recupero del secondo tempo, in cui i marziani del Paris Saint Germain trovano prima il gol del pareggio e poi quello che vale la qualificazione in semifinale. A illudere i bergamaschi un gioiello di Mario Pasalic nella prima frazione di gioco. I bergamaschi restano davanti praticamente fino alla fine anche in virtù della giornata di grazia del portiere di riserva Sportiello che nega a più riprese il pareggio ai parigini non beneficiati neanche da una serata di scarsa vena alla conclusione del fuoriclasse brasiliano Neymar.

Poi, quando l'impresa sembrava cosa fatta, arriva l'uno - due terribile dei francesi. A tempo scaduto, infatti, prima ci pensa Marquinos a pareggiare, poi arriva la rete di Choupo-Moting. Ora per il Psg si aprono le porte della semifinale contro la vincente della sfida tra Atletico Madrid e Lipsia, che si giocherà domani sera. La semifinale invece si disputerà, sempre a Lisbona, martedì 18 agosto.