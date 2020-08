Il dramma della bandiera laziale: positivo al Covid

Cristiano Bergodi è ricoverato in un ospedale rumeno ma non ha sintomi

05 agosto 2020 a

a

a

L’allenatore del Csu Craiova Cristiano Bergodi è risultato positivo al Coronavirus. Come riportato dal quotidiano rumeno «Gazeta sporturilor», l’ex tecnico di Modena e Brescia e soprattuto bandiera della Lazio è stato ricoverato in ospedale pur non avendo accusato sintomi. «Non so per quanto tempo starò qui - ha detto Bergodi in una dichiarazione rilasciata al quotidiano -. Ma non ho sintomi, le mie condizioni generali sono buone, mi sento molto bene». Il Csu Craiova aveva annunciato in un comunicato la positività di un membro dello staff senza specificarne il nome, che poi si è rivelato essere il tecnico italiano. Bergodi era già stato testato in precedenza, il 20 luglio, ma era risultato negativo. Il Csu Craiova, che gioca nel massimo campionato rumeno, ha da poco perso la sfida scudetto con il Cluj in casa per 3-1