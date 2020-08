Ciclismo, Jakobsen lotta tra la vita e la morte. Ecco il video della drammatica caduta

05 agosto 2020 a

Il ciclismo è in ansia per Fabio Jakobsen, protagonista di una spaventosa caduta nella volata della prima tappa del Giro di Polonia, frazione di 195,8 partita dallo Stadio della Slesia, a Chorzow, e terminata a Katowice. A farne le spese Jakobsen, finito contro le transenne ad altissima velocità quando mancavano pochi metri al traguardo. L’olandese della Deceuninck-Quick Step era in lotta con il connazionale Dylan Groenewegen, che ha vinto la tappa ma è poi cascato anche lui una volta superata la linea d’arrivo. Altri corridori sono rimasti coinvolti, ma a preoccupare al momento sembrano soprattutto le condizioni di Jakobsen.

Secondo quanto riferisce «L’Equipe», riportando informazioni diffuse dalla tv polacca, Jakobsen sarebbe stato rianimato sul posto dai medici, poi trasferito in ospedale e posto in coma farmacologico. Gli organizzatori hanno deciso di squalificare l’olandese Dylan Groenewegen, reo di aver provocato la caduta del connazionale allargando la traiettoria in volata, e hanno assegnato la vittoria allo stesso Jakobsen.