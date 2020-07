La Fiorentina colonia romanista: Aquilani alla Primavera, poi De Rossi in prima squadra

Filippo Biafora 17 luglio 2020 a

Un pezzo di Roma si è spostato ed è destinato a spostarsi ancora di più nelle prossime settimane a Firenze. Alberto Aquilani, ex centrocampista giallorosso, è stato ufficialmente nominato allenatore della Primavera della Fiorentina per la prossima stagione, un’annata in cui potrebbe esserci due romanisti sulle principali panchine della società viola.

Il club di Commisso è infatti convinto di aver compiuto tutti i passi necessari per Daniele De Rossi dopo aver deciso a sorpresa di affidagli la gestione della prima squadra. Tutto ciò nonostante DDR non abbia ancora preso il patentino per allenare in Serie A: nella prima parte del 2020 il supercorso a Coverciano è slittato a causa del Covid.

De Rossi, che ha rivelato in una recente intervista di aver già costituito un suo staff tecnico, sarebbe soltanto l’ultimo di un lungo elenco di professionisti che per anni hanno lavorato alla Roma e ora sono in forza alla Fiorentina. Oltre appunto ad Aquilani - fino al termine del campionato continuerà a collaborare con Iachini, mentre dal 20 luglio dirigerà il primo allenamento della Primavera - a Firenze lavorano anche il direttore sportivo Daniele Pradè, il medico sociale Luca Pengue passato anche lui per Trigoria, Elena Turra ex responsabile della comunicazione giallorossa e attualmente dirigente della squadra femminile della Fiorentina e anche Daniele Galloppa, cresciuto nel settore giovanile di Trigoria e da pochi giorni nuovo allenatore dell’Under 16 della viola. Una vera e propria colonia giallorossa, pronta ad infoltirsi ulteriormente con l’arrivo di De Rossi.