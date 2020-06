La Mercedes cambia addirittura colore: livrea nera per combattere il razzismo

29 giugno 2020 a

a

a

I campioni del mondo di Formula 1 della Mercedes hanno abbandonato il loro tradizionale colore da corsa in argento per il nero della livrea nelle auto appena rivelate, un «segnale dell’impegno del team nella lotta contro il razzismo e la discriminazione in tutte le sue forme».

Il pilota della Mercedes Lewis Hamilton è stato un sostenitore della campagna Black Lives Matter dopo la morte dell’americano George Floyd in custodia di polizia a fine maggio. Il team ha appoggiato il proprio pilota britannico e si è impegnato a «migliorare la diversità della nostra squadra e del nostro sport». Hamilton e il compagno di squadra finlandese Valtteri Bottas mostreranno le loro nuove auto per la prima volta questo fine settimana quando la stagione di F1 ritardata dallo scoppio del coronavirus inizia con il Gran Premio d’Austria a Spielberg. «Il razzismo e la discriminazione non hanno posto nella nostra società, nel nostro sport o nella nostra squadra: questa è una convinzione fondamentale in Mercedes», ha dichiarato il capo del team Toto Wolff. «Ma avere le giuste credenze e la giusta mentalità non è sufficiente se rimaniamo in silenzio».

«Vogliamo usare la nostra voce e la nostra piattaforma globale per parlare di rispetto e uguaglianza e le Frecce d’Argento gareggeranno in nero per l’intera stagione 2020 per mostrare il nostro impegno per una maggiore diversità all’interno della nostra squadra e del nostro sport», ha spiegato Wolff. Mercedes ha dichiarato che lancerà un «programma Diversity and Inclusion» entro la fine della stagione, dopo che Hamilton, l’unico pilota nero sulla griglia, aveva precedentemente criticato il dominio bianco dello sport. «Vogliamo costruire un’eredità che vada oltre lo sport, e se possiamo essere i leader e possiamo iniziare a costruire più diversità all’interno della nostra attività, invierà un messaggio così forte e darà agli altri la sicurezza di iniziare un dialogo su come possono attuare il cambiamento», ha detto Hamilton.